Manfredonia. Questa sera il “Gran galà dello sport”

Manfredonia, 28 agosto 2018. Questa sera, nella splendida location dello Sporting Club di Siponto con inizio alle ore 21,30, al via la sesta straordinaria edizione dell’attesa kermesse sportiva, ideata ed organizzata da Stefano Favale e Matteo Mancini.

Il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia dà lustro ad una manifestazione nata con l’intento di dare risalto a quei team/atleti selezionati e ritenuti meritevoli di lode sportiva e morale, per quanto dimostrato nell’ultima stagione agonistica 2017/18 nell’intera provincia di Foggia.

Si ringrazia, a tal proposito, il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia l’Avv. Giandiego Gatta, per il prezioso sostegno morale e fattivo che offre puntualmente ad ogni edizione, come nessun altro.

Esclusi da ogni valutazione tutti coloro che hanno contravvenuto al principio basilare dello sport: l’educazione ed il rispetto.

“E’ un privilegio premiare ogni anno lo spirito di sacrificio, l’educazione, la capacità organizzativa, la promozione del territorio, ecc..” così Matteo Mancini, che continua: “Gli sport cosiddetti “minori” assumono per noi un’importanza rilevante, il titolo sportivo è solo uno dei tanti parametri di valutazione per noi.”

Tra le categorie premiate, oltre a team ed atleti, spiccano alcune attività di profondo altruismo nei confronti dei diversamente abili.

“Ringrazio innanzitutto il Direttivo dello Sporting Club per l’ospitalità, in particolar modo il Presidente Vittorio Di Stasio e il Vicepresidente Michele Giagnorio. I nostri “campioni” del 2018 regaleranno al pubblico forti emozioni; infatti oltre ai due premi istituzionali alla memoria del Prof. Aldo Pizzigallo e del Prof. Italo Caratù, sono previsti un premio alla carriera e premi per coloro i quali amano lo sport e sono modelli di vita.” così Stefano Favale.

Notizia dell’ultim’ora la presenza del Foggia Calcio.

Presentano: Stefano Favale e Claudia Carbone

Valletta: Maria Cocco

Fotografo ufficiale: Fernando Vecchini

Ospiti artistici della serata:

ART BALLET (danza)

GIUSY SALCUNI (canto)

FOLK SIPONTINO (ballo)