Di:

Manfredonia, 28 agosto 2018. i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sipontina hanno poi tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale un 23enne pregiudicato.

I militari, nel corso di uno dei numerosi servizi di prevenzione svolti in città, avevano notato il giovane, già conosciuto per reati in materia di stupefacenti per precedenti arresti ed attualmente sottoposto alla misura cautela dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in atteggiamento sospetto.

Alla vista dei militari, infatti, si era defilato, cercando di non farsi vedere. Decisi quindi a controllarlo, i Carabinieri lo hanno raggiunto, ma questi, avendo capito di essere ormai stato scoperto, ha tentato di sottrarsi al controllo, spingendo con violenza i militari e, contemporaneamente, lanciando lontano da sé un piccolo involucro. riusciti a immobilizzare il soggetto e recuperato il pacchetto, i Carabinieri vi hanno trovato una piccola quantità di hashish e marijuana.

Il giovane è quindi stato tratto in arresto resistenza a Pubblico Ufficiale, posto agli arresti domiciliari nella propria residenza in attesa di giudizio, e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia per uso di sostanza stupefacente.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata