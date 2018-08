Miss Italia, a Candela la finalissima con bellezza e capoeira

Di:

Candela (FG), mar 28 AGO *- Bellezza e capoeira. Soltanto per giovedì sera. A Candela. Forse ci sarà la luna piena, forse il vento sarà forte essendo la zona più ventilata di Puglia ma, rispetto al tormentone dell’estate di Giusy Ferreri, sicuramente ci saranno loro: le pugliesi più belle del 2018. Giovedì sera dalle 21,30 nella scalinata di Candela, in provincia di Foggia, andrà in scena Miss Puglia, la finalissima regionale organizzata come oramai accade da più di vent’anni dall’agenzia Parole & Musica del foggiano Mimmo Rollo, in occasione della 79esima edizione di

Miss Italia, il concorso di bellezza femminile più longevo e ambito del Paese.

Riflettori puntati sul fascino delle ragazze pugliesi, sette delle quali già qualificate per le prefinali nazionali di Jesolo. L’ottava invece, miss Puglia, sarà eletta giovedì e se dovesse risultare tra quelle già prefinaliste sarebbe ripescata la concorrente più votata tra quelle ancora non qualificate per Jesolo.

Bellezza ma anche capoeira con i ballerini brasiliani Erivan, danzatore di magie col fuoco, e Jaqueline, ballerina e coreografa. Mattatori della serata saranno, invece, la giovane attrice del Teatro Brancaccio di Roma Clarissa Rollo, già in evidenza in film e fiction, e Marcojoro, simpatico ed allegro speaker radiofonico della fortunata trasmissione “All u can eat” dell’emittente laziale Radio Crik Crok. Sul palco, ricco di ospiti, si avvicenderanno anche il cabarettista di “Colorado” Antonio Tirelli, la scrittrice Lidia Morelli e la cantante Simona Leccese.

Non si tratta di una serata qualunque ma di un appuntamento con la storia del concorso. Un titolo, quello di miss Puglia, che nel 1999 ha consentito all’unica pugliese, la foggiana Manila Nazzaro, di conquistare la corona più ambita da ogni ragazza italiana. Questa volta a dover cedere la fascia più importante della regione sarà la foggiana Francesca Danieli, eletta

esattamente un anno fa: anche lei sarà tra gli ospiti della serata.

Le 200 candidate qualificate nelle regioni, e dunque anche in Puglia, saranno ospitate dal 3 all’8 settembre a Jesolo, la “città delle miss”, per partecipare alle prefinali nazionali. Il numero delle ragazze sarà in seguito ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 30 che si contenderanno il titolo di Miss Italia domenica 16 settembre in diretta dagli studi televisivi di Milano di Infront Italy, la prestigiosa società di sport marketing che da quest’anno gestirà la produzione, in collaborazione con la Miren di Patrizia Mirigliani, delle due prime serate in onda il 13 e il 16 settembre su La7. Per gli aggiornamenti in tempo reale sul percorso delle miss pugliesi si possono visionare le pagine Facebook o Instagram di “Miss Italia Puglia”.