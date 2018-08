Ponte Romano sulla Sp105: le precisazioni della Provincia

Di:

Foggia. In merito alle recenti affermazioni del sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, sul ponte romano della SP 105, il Presidente della Provincia, Francesco Miglio e il Consigliere Delegato alla Viabilità, Pasquale Russo precisano che l’ Ordinanza n. 21 del 23 Ottobre 2017 di chiusura al transito veicolare sulla S.P.105 (Foggia – Ascoli Satriano) al km 23+600 del Ponte Romano è attualmente vigente.

Con nota del 21 novembre 2017, inviata al Comando Carabinieri di Ascoli Satriano, al Comando di Polizia Municipale di Ascoli Satriano ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia veniva segnalato che da sopralluogo effettuato, si riscontrava che le barriere stradali poste a ridosso del Ponte Romano erano state materialmente divelte (da ignoti), consentendo il transito di veicoli; pertanto si richiedevano maggiori controlli.

Quindi, l’Ente ha dovuto ripristinare, con ulteriore aggravio di spese, la chiusura con barriere in cemento a salvaguardia degli utenti della strada ed a tutela del monumento storico.

La volontà del Sindaco Sarcone di reiterare un’ordinanza già in essere e pienamente efficace in quanto, a suo stesso dire, “disattesa da tutti”, è purtroppo la conferma che l’attività di controllo richiesta con la citata nota non ha trovato riscontro. Siamo certi che il Sindaco, nell’annunciata ordinanza, non mancherà di demandare al corpo di polizia locale della sua città i controlli necessari perché anche detto provvedimento possa trovare l’auspicato rispetto ed i contravventori essere idoneamente sanzionati.

Infatti, il Ponte è meritevole di salvaguardia per i suoi valori storici ed artistici e per la salvaguardia della pubblica incolumità.