Riccardi “Sarà festa ma non sarà la stessa”

Manfredonia, 28 agosto 2018. ”Sarà festa, ma non sarà la stessa. Ci saranno le luci, i cantanti, la processione, le giostre, le preghiere, la folla… ma non sarà uguale.

Ci sarà la fede, quella sì, a guidare i nostri passi e a ricordarci che se anche non sei qui fisicamente, il tuo spirito lo è. E ci mancherai accendendo le luminarie, come insieme abbiamo fatto per 8 anni. E mi perderò nello sguardo della gente non trovando i tuoi occhi buoni a sorreggere il mio sguardo durante la preghiera. E la Madonna ci accompagnerà in un nuovo cammino, ma saremo tutti più soli senza di te, carissima Eccellenza.

Sarà festa, sì, ma non sarà la stessa. E tu, pastore caro, non sarai qui e mi mancherai immensamente. Sarà festa, ma non sarà la stessa. Ma dall’alto sento che sarai accanto a me e alla tua comunità. E le nostre preghiere quest’anno saranno anche per te. Sarà festa e questa festa la dedico a te.

Ciao Monsignore!”.

Lo ha scritto il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.