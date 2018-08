Successo per gli eventi della “Running&Friends Manfredonia”

Di:

Anche quest’anno il trittico di gare di nuoto in acque libere organizzate dalla RUNNING&FRIENDS MANFREDONIA in collaborazione con la UISP MANFREDONIA ha riscosso un gran successo .

Il 12 agosto nello spazio antistante alla lega navale si è svolto la gara denominata ” 1°Trofeo Piccoli Delfini” in cui circa 30 ragazzi e ragazze con un’ età compresa tra i 5 ai 13 anni si sono cimentati in base all’età nelle distanze di 25 e 50 metri. Questa gara è stata tra le più belle degli ultimi anni,in cui è prevalso maggiormente l’aspetto ludico rispetto a quello agonistico,facendo passare sotto gli occhi di tutti un’ atmosfera di una bella festa contornata da coppe e medaglie.

Il 19 agosto si è svolto il 2° “Trofeo delle orchidee” che ha avuto come scenario la splendida spiaggia di Mattinata .La gara sulla distanza dei 1700 metri,ha visto come partecipanti una quarantina di atleti tra uomini e donne di diversa età, con un buon livello agonistico. Il vincitore è stato Facenna Cristian con il tempo di 23.54,al secondo posto Facenna Riccardo e al terzo posto Valente Antonio.Questa gara è ancora in fase di rodaggio,l’obiettivo per le prossime stagioni è quello di migliorarne sia l’aspetto numerico che agonistico. Grande riconoscenza bisogna dare agli sponsor,in particolare al “Ristorante Giardino di Monsignore” sia per il supporto logistico sia per il supporto conviviale.

L’ultimo e più atteso appuntamento è stata la gara del 26 agosto, la “36° Nuotata del Golfo” intitolata anche ai nostri compianti amici e protagonisti delle numerose edizioni precedenti ” Nardino Bottalico e Andrea Sapone,che con la loro abnegazione e passione hanno fatto sì che si arrivasse a tale successo. La gara di 2000 metri si è tenuta lungo un percorso triangolare che ha avuto sia la partenza che arrivo nei pressi della lega navale. Folta è stata la partecipazione di atleti, circa 70 provenienti da tutta la Puglia e qualcuno anche dal Molise con un livello agonistico di tutto rispetto. La gara è stata vinta da Natale Laghezza con il tempo di 29.20,al secondo posto Di Bari Antonio con il tempo di30.26,terzo posto Mastropasqua Carlo Emanuele con il tempo di30.46.La classifica amatori vede al primo posto Notarangelo Michele ,al secondo posto Pomè Paolo,al terzo posto Guerra Matteo.Tra le donne agonisti al primo posto Quiete Valeria,al secondo posto Di Giorgio Silvia Carla. Tra le donne amatori al primo posto Grieco Raffaella,al secondo Prencipe Pasquina Miriam.

Tra i vincitori morali possiamo annoverare il signor Casolino Domenico Antonio,classe 1927 , che ha percorso i 2km con il tempo di 50.37, 35° posto assoluto.

Casolino, figura storica del nuoto italiano,con i suoi 91 anni e con un palmares lungo e di tutto rispetto sia a livello nazionale che mondiale, durante la sua premiazione ha commosso tutta la platea,dando lezioni di vita e di sport,elargendo consigli e racchiudendo la sua longevità agonistica in un unico segreto:la passione e l’amore per quello che si fa. Grande soddisfazione per gli organizzatori degli eventi, sia per la macchina organizzativa che è stata impeccabile ,sia per il grande consenso ricevuto dagli sponsor a cui sono molto grati per la loro disponibilità,specialmente in questo periodo di vacche magre. Un ringraziamento va anche alla Lega navale per la disponibilità e la messa a disposizione di tutto la struttura.

L’augurio per gli anni successivi è quello di far diventare queste manifestazioni di interesse nazionale coinvolgendo atleti di maggiore spessore tecnico.

Notarangelo Raffaele