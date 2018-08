Sveglia all’alba per il santo Rosario nel giorno della santa Vergine Maria di Siponto

Di:

Manfredonia, 28 agosto 2018. Il 30 agosto, giorno che i sipontini dedicano alla Madonna di Siponto, è stato organizzato un incontro di preghiera e condivisione.

Se non fosse per l’ora (l’alba) e il luogo (la spiaggia) sarebbe un momento di preghiera consueto come tanti che i credenti fanno nelle chiese e nelle proprie case. Questa volta, infatti, il santo Rosario sarà recitato sulla spiaggia e alle 6 del mattino.

Il 30 agosto il sole sorgerà alle 6:20 e per quell’ora una buona parte dei manfredoniani sarà ancora addormentata. A quelli che vorranno aderire è richiesto il sacrificio della sveglia anticipata in un giorno ricco di impegni (celebrazioni religiose, feste e giri alle giostre) che fanno fare ‒ per tradizione ‒ se non tardissimo, almeno tardi. Un sacrificio da dedicare interamente alla nostra Mamma celeste.

L’incontro è aperto a tutti.

Qualche dettaglio: oltre a una stuoia o a una sedia, soprattutto per gli anziani, qualcuno di buon cuore porti un po’ di caffè nel termos per un momento di condivisione dopo la preghiera. Resta solo da dire il luogo: la spiaggia libera di Manfredonia, sul lato sud del castello della città.