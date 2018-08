Violenza e nudo in strada a Orta Nova: polemiche

Di:

Orta Nova, 27 agosto 2018. Un lui e una lei litigano per strada in viale ferrovia. Il litigio degenera sempre per strada. Lei afferra i pantaloni di lui e glieli tira. Lui rimane denudato in pubblico nello sconcerto generale dei passanti. I protagonisti della vicenda, due extracomunitari neri di origine africana. Di lì a poco arrivano i carabinieri per condurre i due in caserma per riportare ordine e ricostruire la vicenda.

È indignazione generale. Montano le polemiche nei social.

“Nulla di così eclatante” il commento che viene dalla stazione dei carabinieri di Orta Nova. “Tutti hanno visto che lui allontanava lei da sé” continua il la voce del carabiniere che ha rilasciato un parere alla nostra testata “Non c’è stata alcuna violenza. Noi li abbiamo posti in stato di fermo giusto per il tempo di fare loro domande per capire cosa fosse successo, se c’erano situazioni più gravi di quello che loro due riferivano. Abbiamo visto anche immagini riprese da videocamere. È stato un banalissimo litigio che è degenerato. Lei si è aggrappata ai pantaloni di lui e glieli ha tirati giù.

Le chiacchiere postate sui social potrebbero essere smentite. Non è da considerarsi un allarme sociale da paragonare ad episodi di violenza che si stanno verificando in altre zone d’Italia”.

La questione è comunque diventata occasione per sollevare discussioni sull’opportunità di ammettere o meno che extracomunitari arrivino ancora in Italia. Sulla necessità di regolamentare o meno gli accessi. Sul fatto che forse gli extracomunitari sarebbero origine e causa di disordini e degenerazioni sociali. Sull’essere razzisti o no.

Alcuni dei pareri raccolti su Facebook.

“Ci ho vissuto 30 anni a Orta Nova e ho visto cose di gran lunga peggiori di questa: ho visto spacciare italiani regolarmente dietro casa, ho visto spacciare italiani nelle salette, ho visto italiani distruggere panchine in centro o assaltare uffici postali…non dico che quello che è successo oggi sia normale, ma indignarsi così perché sono neri è ridicolo”.

E poi. “Io non sto giustificando l’accaduto, ma commentando il tipo di accusa. Non sarebbe stato altrettanto oscena una simile lite tra coniugi ortesi? […] mi dispiace, ma se ciò fosse avvenuto, io sono certa che non ci sarebbe stata tutta questa indignazione. E a quel punto sempre di giungla si sarebbe trattato. Ma finché è giungla nostrana va bene, giusto? Lo testimonia lo stato di degrado delle nostre strade”.

E ancora “Ma cosa c’entra la politica con questa foto? Qui c’entra solo la mancanza di controlli delle forze dell’ordine, per carenza di personale tra l’altro sotto pagata e senza adeguata attrezzatura”. E poi ancora “Immagina se stamattina si trovava qualche bambino nei pressi”. E “Tutta questa immondizia umana fuori dalle scatole!!!!”

Daniela Iannuzzi