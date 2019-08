Caso Bibbiano, a Foggia manifestazione a difesa dei bambini

Di:

L’ associazione ‘Sei forte papá’ ha organizzato una manifestazione a Foggia sul caso Bibbiano e l’ affido dei minori per il 10 settembre prossimo.

Il programma prevede un raduno in piazza Cesare Battisti e un corteo che seguirá il seguente percorso: piazza Cesare Battisti, via Guglielmo Oberdan, corso Giuseppe Garibaldi e sit in davanti al comune.

L’organizzatore è Sergio Turi che, a proposito del caso, dice: “I bambini non hanno colore politico ma di sicuro hanno diritto alla libertà. Manifestate con noi, altrimenti restate dove siete che ai bambini ci pensiamo noi”.

La manifestazione “è una dimostrazione pacifica e solidale verso coloro che vivono situazioni di disagio e privazione a seguito di separazione coniugale. Si prefigge, inoltre, lo scopo di condividere riflessioni e suggerimenti per una riforma dell’ affidamento dei minori, anche a seguito degli eventi riportati dalla stampa nazionale sul caso Bibbiano”. Faranno volare in cielo 300 palloncini il giorno del corteo.