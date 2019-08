Di:

Civitanova, 28 agosto 2019 – Lancinante ferita al braccio destro ieri mattina per un pescatore pugliese di 58 anni, imbarcato a bordo della lampara Maestrale. Tutta colpa di una razza che, nascosta nella rete in un mare di pesce azzurro appena preso, mentre lui manovrava il sacco lo ha punto lacerando il polso e cagionandogli una copiosa emorragia. Un problema importante considerando che, in quel momento, il motopesca era più vicino alla costa croata che a quella italiana, circa 62 miglia a est di Porto San Giorgio. Alle 5.50 è arrivata alla Guardia costiera la richiesta di soccorso da parte del comandante, preoccupatissimo per il sangue che usciva a fiotti.

