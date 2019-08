De Leonardis “Arif, continuano i fallimenti di Emiliano”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Michele Emiliano ha fatto un’altra vittima. Titolare della delega alla Sanità, alla guida del Dipartimento ha prima scaricato Giovanni Gorgoni, poi il suo successore Giancarlo Ruscitti ha preferito allontanarsi in Trentino piuttosto che portare a termine il suo mandato, evidentemente stanco di continue ingerenze e cambi di rotta in base all’umore e alle convenienze del momento. Poi l’Agricoltura, altra eccellenza diventata drammatica emergenza per colpa di una politica ondivaga e improvvisata: l’assessore al ramo Leo Di Gioia nelle sue tardive, prime dimissioni per tre quarti d’ora ininterrotti si è prodotto nello scorso gennaio in un durissimo atto d’accusa, poi rientrato per qualche mese e poi nuovamente, fragorosamente confermato. La rottura tra i due – senza che nessuno abbia poi accettato il ruolo scomodo di comparsa, non assessore con piena legittimità – , si è consumata sulle nomine dei due sub commissari dell’Arif, altro simbolo del fallimento dell’amministrazione Emiliano, insieme alla lotta alla xylella.

E la notizia odierna delle dimissioni anche del commissario straordinario dell’Arif, Oronzo Milillo, in carica dallo scorso maggio, era annunciata, alla luce della deriva purtroppo inarrestabile e della manifesta incapacità di affrontare e risolvere criticità, e della mancanza di una qualunque visione strategica e programmatica, sacrificate alla mera e affannosa ricerca di un consenso fine a se stesso.

Non resta quindi che tornare in Consiglio, alla ripresa delle attività, per una nuova seduta monotematica sull’Arif, alla luce del fallimento pure del nuovo corso introdotto dalla legge approvata ad aprile. Per fare il punto sulla situazione attuale, disastrosa, dell’Arif e dell’agricoltura pugliese.”