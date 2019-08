Di:

Per prendere il sole in spiaggia e fare il bagno bisogna pagare o no? Il problema si pone spesso, quando gli amanti della tintarella vogliono raggiungere la battigia e sono costretti a fare un biglietto, peraltro poco economico. Eppure, non sempre si tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, almeno fino a una certa distanza dal mare. Conviene ricordare, a questo punto, che cos’è la battigia, che cosa dice la legge in proposito e quali sono i diritti dei bagnanti.

