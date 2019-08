Incredibile a Dorgali. “Letto bordo strada per notte vista mare”

Di:

“Questa foto ritrae l’ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano. Al loro risveglio sono stati giustamente multati per campeggio abusivo, nonostante le loro proteste. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell’ambiente e del decoro non vengano rispettate.

I visitatori sono sempre i benvenuti da noi, ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto.”

Così dal Comune di Dorgali, sulla costa centro orientale della Sardegna. Protagonista una coppia di turisti, in vacanza in Sardegna, che è stata multata dalla polizia municipale del paese, giunta sul posto dopo le segnalazioni di diversi automobilisti increduli.