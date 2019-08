Manfredonia, buona Sciabica a te, a me e al figlio del re

Di:



Buona Sciabica a te, a me e al figlio del re!

Franco e Lello hanno spopolato la città per rievocare la “Sciabica” in collaborazione con la ProLoco Manfredonia.

Le immagini e i filmati svelano il profondo amore dei sipontini per la città di Re Manfredi e le tradizioni.

I volontari, pescatori ed “infiltrati” hanno preparato con cura ogni dettaglio, compreso la pulizia della spiaggia.