Di:

Non si è ancora formato il nuovo Governo e già, o per meglio dire ancora, si parla di tasse. L’argomento è vecchio ma stavolta la tassa è nuova: secondo quanto rivela a Italia Oggi il vice ministro dell’Economia del Governo uscente, il leghista Massimo Garavaglia, i tecnici del ministero ancora guidato da Giovanni Tria stanno elaborando, sulla falsariga di quanto sta avvenendo in altri Paesi europei, una serie di tasse ecologiche (le cosiddette tasse green) ad iniziare da una nuova tassa sulle auto più vecchie.

L’ipotesi allo studio del ministero dell’Economia prevede l’introduzione di un superbollo che colpirà chi possiede veicoli vecchi ma ancora circolanti. Precisamente, saranno comprese in questo ambito tutte le autovetture di classe Euro 3 ed inferiori. «Si penalizza chi non ha risorse per cambiare l’auto», critica Garavaglia.

fonte www.laleggepertutti.it