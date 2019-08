Nuovi alberi al bosco di Lucera danneggiato da un incendio 7 anni fa

Di:

“Il bosco di Lucera sarà rimboschito: pubblicata finalmente la graduatoria della misura 8.4 del Psr. È ufficiale il finanziamento della piantumazione di tutti i 54 ettari. Le specie che si useranno sono tutte latifoglie, olmo, leccio, cerro, roverella. Niente pini! Ringrazio di cuore l’ex assessore Angelo Miano per aver lavorato a questa programmazione”.

Antonio Tutolo, sindaco di Lucera, esulta per questa notizia che, in base al Piano di sviluppo rurale, ridà vigore al polmone della città proteggendo le pendici della Fortezza, la villa, l’intero paese. Un incendio molto vasto nel 2012 distrusse gran parte dell’area verde. “Allora c’era una vigilanza per cui il Comune spendeva centinaia di migliaia di euro. Non credo sarà possibile rifarlo, ma confido in 33mila cittadini i cui occhi collegati al cervello sono la migliore videosorveglianza, per vigilare su tutto questo spazio ci vorrebbe l’esercito”. Esagera, forse. “In ogni caso il punto non è tanto quello dei 200mila euro di finanziamento ma il valore simbolico di rinascita. Non ci saranno pini, la resina è molto difficile da spegnere e gli aghi che si accumulano sono una vera miccia. Verranno piantate diverse migliaia di altri alberi”.