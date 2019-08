Più facile accedere alle terme di Castelnuovo per gli over 60

Di:

San Severo. L’assessorato alle Politiche Sociali organizza il servizio di trasporto sociale rivolto a n. 50 cittadini “over 60” alle terme di Castelnuovo della Daunia per effettuare le cure termali prescritte dal medico curante. Il periodo parte da lunedì 23 settembre fino a sabato 5 ottobre con servizio navetta per 12 giorni consecutivi escluso i festivi.

Lo comunicano il sindaco di S. Severo Francesco Miglio, l’assessore Simona Venditti e il dirigente Francesco Rizzitelli.



A seguito di intese con il Comune, la Direzione delle Terme offrirà gratuitamente: la visita di accettazione, il ciclo di terapia idroponica, la cura “Humage” a completamento del ciclo delle inalazioni.

Gli interessati possono presentare domanda presso l’ufficio servizi sociali in viale Padre Matteo D’Agnone dal lunedì al venerdì ore 9- 12 fino a venerdì 13 Settembre. Ecco i dcoumenti necessari: fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria, copia prescrizione del medico curante delle cure termali, redatta su ricettario regionale, ricevuta pagamento della quota di € 30,00 versata all’ufficio economato entro il 17 settembre.

Inoltre il Comune informa che per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini ha ridotto la quota di contribuzione al servizio a 30 euro. I cittadini in possesso di pensione/assegno sociale e con ISEE fino ad € 5.825,00, possono accedere gratuitamente al servizio, previa consegna dell’attestazione ISEE 2019 e DSU.