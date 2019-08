“Premio Re Manfredi”, conduttrice Roberta Morise

Di:

La serata di gala del “XXVIII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi” (in programma questa sera a Manfredonia in Piazza Falcone e Borsellino, ore 20.30) non poteva che avere una conduttrice talentuosa, solare ed affascinante come Roberta Morise, notissimo volto Rai che quotidianamente, con il suo brio e la sua simpatia, entra nelle nostre case con lo storico e fortunato programma “I Fatti Vostri” (Rai 2).

Nata nel 1986, è una modella, showgirl e conduttrice televisiva. Originaria di Cariati ma cresciuta a Cirò Marina, Roberta debutta nel mondo dello spettacolo su Rai1 partecipando col titolo di Miss Calabria all’edizione 2004 del concorso di Miss Italia, dove classificandosi al quarto posto.

Subito dopo, le si aprono le porte del mondo dello spettacolo. Nel 2004, partecipa come corista alla trasmissione di Raiuno I Raccomandati condotta da Carlo Conti che nello stesso anno la vuole sul palco per festeggiare il Capodanno di Raiuno con L’anno che verrà.

Partecipa quindi alle trasmissioni Rai Starflash e Assolutamente, per poi conquistare una grossa popolarità con L’Eredità dove, per tre anni consecutivi, ricopre un ruolo da assoluta protagonista nel quiz show che ha conquistato milioni di telespettatori.

Lei è la “Professoressina”, la valida spalla di Carlo Conti che approfondisce curiosità e aspetti delle singole domande rivolte ai concorrenti. A lei viene affidatoil compito di condurre anche il gioco della “scossa”, col quale ottiene un grande consenso di pubblico.

Dopo questo periodo, per i tre anni successivi è la co-conduttrice de I migliori anni sempre accanto a Carlo Conti sulla rete ammiraglia della Rai e qui ha la possibilità di mettere in evidenza le sue doti canore. Lo spettacolo di Raiuno tocca punte di share eccezionali e dopo questa straordinaria

esperienza televisiva Roberta incide anche un disco dal titolo È soltanto una favola, con buoni risultati.

In questi anni Roberta è testimonial di molti brand italiani e ricopre il ruolo di madrina e di conduttrice di molti eventi svoltisi nella nostra Penisola. È ospite di popolari trasmissioni televisive come La Vita in diretta, Uno Mattina, Verissimo, Gli Oscar della TV, Porta a Porta.

Dal settembre del 2013 al 2017 conduce Easy Driver, il programma di Raiuno dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia. A febbraio 2018, in occasione del Festival di Sanremo conduce da “Casa Sanremo” con Cataldo Calabretta L’Italia in vetrina, una trasmissione andata in onda su Panorama.it (Gruppo Mondadori).

Dal 18 giugno accanto a Dario Vergassola conduce su Sky Arte Sei in un Paese Meraviglioso. Dal 10 settembre 2018 conduce I Fatti Vostri su Raidue, la popolare trasmissione presentata da Giancarlo Magalli e ideata e diretta da Michele Guardì. È autrice del libro Esami di ammissione, dove racconta il suo ultimo anno di scuola liceale e la sua partecipazione come candidata a Miss Italia.