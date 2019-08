Il record di “Nonno Ciccio”: tifoso del Foggia da 82 anni

Di:

Foggia, 28 agosto 2019. Dopo 82 anni è ancora fedele, costante, continuo e indomabile nella sua fede calcistica: lui si chiama Francesco Malgieri, per tutti “Nonno Ciccio”, che già all’età di 12 anni vide la sua prima partita del Foggia calcio.

Il signor Malgieri oggi ha 94 anni “e continua a seguire la sua squadra del cuore e per questo è considerato tra i tifosi più longevi d’Europa”, come riporta l’Ansa.

L’uomo “segue i ‘satanelli’ nelle partite casalinghe allo stadio Zaccheria, ma anche in trasferta. Lucido e sveglio raggiunge i campi di calcio avversari a bor”do della sua auto. I suoi allenatori preferiti sono Oronzo Pugliese e Zdenek Zeman, mentre i calciatori sono quelli che hanno fatto grande la storia del Foggia: Gianni Pirazzini e Cosimo Nocera. Ieri la società rossonera ha donato al suo fedelissimo tifoso un abbonamento per la stagione calcistica 2019/2020 in Tribuna Est. “Un atto dovuto come premio all’amore incondizionato per il Foggia, sua squadra del cuore” scrive sulla pagina Fb la società. Intanto Nonno Ciccio si prepara per la trasferta di domenica a Fasano con la sua inseparabile bandiera, ovviamente rossonera”. Lo riporta l’Ansa.