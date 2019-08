Di:

(ANSA) – MARGHERITA DI SAVOIA (BAT), 27 AGO – Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di una lite nella loro abitazione a Margherita di Savoia, cittadina nota per le sue saline della provincia Barletta-Andria-Trani. La donna è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma. La vittima si chiamava Nicola Pizzi, 53 anni.

L’uomo era titolare di una impresa individuale specializzata nella riparazione di caldaie. A Margherita di Savoia era molto conosciuto ed viene descritto da tutti come “una bravissima persona, molto tranquilla” I carabinieri stanno interrogando l’ex moglie, la 48enne che lo ha ucciso con un coltellata alla giugulare. La donna è nella caserma dell’Arma alla presenza del sostituto procuratore di Foggia Rossella Pensa, che ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Cerignola (Fg). Gli investigatori stanno visionando i filmati delle registrazioni delle telecamere di sicurezza posizionate in via Frontino, luogo dell’omicidio che si trova ad una manciata di metri dal centro cittadino. Dai primi accertamenti è emerso che tra i due ex coniugi di Margherita di Savoia non ci siano state in passato contenziosi legali o denunce. I due erano separati da tempo.