Zero al Sud “I trucchi contabili che non aiutano il Meridione”

E il federalismo fiscale può portare a delle disuguaglianze. Questo in nome di regole formulate con criteri inadeguati in virtù dei quali arrivano più finanziamenti laddove vi sono condizioni economiche migliori e, per assurdo, meno laddove le condizioni sarebbero più limitate.

A dimostrarlo il libro Zero al Sud, di Marco Esposito, giornalista della testata di rilevanza nazionale Il Mattino.

Così Esposito alla redazione di Stato Quotidiano “Zero al Sud è il racconto dell’attuazione del Federalismo per i Comuni che mette a nudo tutta una serie di trucchi, possiamo dirlo serenamente, che sono serviti a ridurre i diritti riconosciuti nel Mezzogiorno, in modo che sembrasse meno necessaria la solidarietà che è prevista dalla Costituzione”.

Lavoro, il testo Zero al Sud, che nasce da “giornalismo puro” precisa Esposito “cioè fondato sull’andare a leggere le carte, studiare le fonti per poi renderle comprensibili al lettore”.

Le storture più clamorose rilevate da Esposito riguardano in particolare alcuni aspetti della vita dei Comuni.

Se non si ha l’asilo nido, per esempio, in un territorio, questo vuol dire che non si ha diritto all’asilo nido. Viene sospeso il servizio degli autobus? Vuol dire che in quel posto l’autobus non serve. Non c’è la mensa scolastica? Finanziamenti per mensa scolastica zero… da qui il titolo del libro Zero al Sud.

Sembrerebbe, come a dire, che i soldi pubblici dovrebbero arrivare laddove ve ne sono di già. Non laddove le necessità, i bisogni delle persone vanno capiti, compresi, rilevati e soddisfatti.

“Siamo di fronte a veri e propri trucchi contabili per aggirare principi costituzionali fondamentali come l’uguaglianza e tutto questo è avvenuto nella quasi totale disattenzione della categoria dirigente meridionale”.

Non solo, quindi, secondo il giornalista Esposito, il federalismo fiscale è stato formulato sulla base di regole non effettivamente costituzionalmente eque, ma in più questo sarebbe accaduto a causa di una classe dirigente e politica al Sud non così attenta.

Altro aspetto forte trattato nel libro.

“E non ho avuta alcuna smentita” sottolinea a tal proposito Esposito “da parte di protagonisti politici delle vicende narrate nel libro”.

Anzi.

Quest’estate, ci racconta il giornalista de Il Mattino, in provincia di Cosenza, l’ex senatore calabrese Molinari che faceva parte della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale “e che, diciamo, io ho trattato male nel libro perché non si rendeva proprio conto di ciò che stava succedendo ai danni del Mezzogiorno” molto sportivamente, non solo si sarebbe presentato ad un incontro dibattito appunto su Zero al Sud, ma avrebbe anche fatto un’autocritica sui criteri e la modalità con cui non avrebbe tutelato il Sud proprio nella commissione sul federalismo fiscale.

“Certo, non mi interessa perché quel sindaco” o quel politico “in quel posto non si è attivato etc etc” precisa Esposito “mi interessa che ci siano alcuni sindaci che si stanno attivando”. Ora.

Secondo Esposito, inizialmente, con la riforma della Costituzione si era stabilito che bisognava arrivare ad un modello per il quale si definiva Comune per Comune, o Provincia per Provincia, o Regione per Regione, a seconda del servizio, qual era il giusto fabbisogno, quale doveva essere il livello di servizio da garantire, quali tasse dovevano essere assegnate a ciascun ente in modo che ciascuno in autonomia facesse il suo servizio. Questo era il modello.

Poi però è accaduto che, rispetto a questo modello, ci si sarebbe accorti che il Mezzogiorno avrebbe dovuto ricevere più soldi di prima. Questo perché, in generale, per molti servizi “non era vera la storia che il Sud era sommerso di soldi spesi male. Piuttosto, tendenzialmente c’erano pochi soldi. A volte spesi bene altre male. Ma sicuramente pochi”.

Il Nord, quindi, che avrebbe avviato con sua spinta questo federalismo fiscale, a un certo punto, quando sono arrivati i numeri che definivano la situazione in cui versava ogni ente locale, “si sarebbe reso conto che comunque doveva pagare qualcosa”.

Questo perché la stessa Costituzione italiana definisce il principio per cui più si è ricchi, non il territorio ma i cittadini, più bisogna contribuire con le tasse.

Di fronte a questo “colpo di scena”, dover dare più soldi al Mezzogiorno,

il legislatore avrebbe cercato una via alternativa, secondo il giornalista Marco Esposito, ossia dimostrare che il Sud non avesse bisogno di soldi.

È chiaro che, se si assegna un livello di necessità pari a zero a certe realtà, Comuni per esempio, questo vuol dire che quelle realtà poi non bisogna finanziarle.

Ed è qui che sarebbero stati attuati “certi trucchi contabili”.

Come, per esempio, non contare il numero di bambini presenti in un territorio, da cui si dedurrà un certo fabbisogno di asili nido in quella realtà, ma piuttosto considerare quanti asili ci sono già e usare questo dato per dimostrare che, in un certo territorio dove non ce ne sono, si potrebbe dedurre che non c’è fabbisogno e che non è necessario concedere finanziamenti.

Questo significa che sono state scritte delle regole, secondo la tesi di Esposito, a proposito del federalismo fiscale, che sembrano voler dire che, “date le condizioni limitate in cui versa il Sud, è giusto che venga trattato peggio”.

Questo però non si può fare. Questo è anticostituzionale.

Ulteriori dati sulle degenerazioni del federalismo fiscale al Sud.

A Salerno era stato riconosciuto un diritto per sostegno ad anziani e disabili pari a 19 milioni.

Nel 2017, quando si è applicata “la regoletta che, per i livelli essenziali delle prestazioni, spettava di meno, Salerno è scesa a 12 milioni. Il punto è che Salerno è uno di quei comuni virtuosi che i servizi davvero li erogava. Oggi lo Stato dice a Salerno che quei servizi bisogna tagliarli perché si trova in una regione che offre meno servizi. Questo è proprio un dato che emerge.

Un esempio sulla Puglia.

A Trani, visto che non c’era trasporto pubblico, è stato riconosciuto un livello di finanziamenti pari a zero appunto per i trasporti.

“Questo è un altro zero che, però, sarà cancellato dal 2020 grazie al libro Zero al Sud, perché nessun capoluogo di provincia potrà vedersi assegnato livello zero per il trasporto pubblico locale”. La soddisfazione di Esposito.

“La cosa che mi fa piacere” ci racconta quindi il giornalista de Il Mattino “è che il libro, in realtà uscito a novembre 2018, è riuscito a produrre dei cambiamenti. Da allora 70 comuni hanno fatto ricorso”.

Il TAR del Lazio avrebbe dunque dato una prima valutazione positiva del ricorso, “poi vedremo come va a finire”.

70 Comuni a fare ricorso non sarà un numero gigantesco, considerando che al Sud vi sono almeno 1000 comuni, ma effettivamente il dato rappresenta comunque qualcosa di positivo.

Intanto pare che sia stata cambiata anche la regola per gli asili nido a partire dal 2020. “Cioè era talmente inaccettabile questa storia degli asili nido a necessità zero, perché non si contava il numero di bambini, che la commissione tecnica e fabbisogno standard, ha cambiato dal 2020 questa regola introducendo un minimo diritto in tutti i comuni di Italia”.

E questo dimostrerebbe anche che c’è finalmente un Sud che comincia a ragionare su queste cose.

Anche perché quello che limita a volte il Sud è farsi fermare dalle sconfitte dicendo che non è servito a niente impegnarsi.

“Invece, non solo le sconfitte fanno parte della vita” sottolinea ancora Esposito “ma succede che, dopo una sconfitta, possa arrivare una vittoria. Come quella dei 70 comuni ricorrenti”.

E questa potrebbe servire a far capire a tante persone che battersi per il proprio territorio è una cosa giusta, che va fatta, e che questo può portare anche dei risultati.

“Mi auguro che” l’aspirazione espressa da Marco Esposito quindi, a proposito del suo operato, alla redazione di Stato Quotidiano “questo lavoro incoraggi tutti quelli che vogliono fare il mestiere di giornalista in questo modo, documentandosi, e considerando che il giornalismo è una delle cose che possono contribuire a cambiare la società”.

Daniela Iannuzzi