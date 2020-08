Foggia, 28 agosto 2020. Tragedia nel pomeriggio in via Manfredonia, a Foggia, nei pressi di un rivenditore di motocicli. Un uomo di circa 60 anni è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito da un’autovettura. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Foggia. La vittima è Manese Rosario, di anni 67. L’uomo era a bordo di una bici elettrica.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 28 AGOSTO 2020