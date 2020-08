Covid, la nuova mappa: ancora casi a Mezzanone (SLIDE)

ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA, 26.08.2020

Cerignola, fascia over 50 casi (circa 70 cittadini attualmente positivi);

Foggia – fascia 21-50 casi;

San Nicandro Garganico, San Severo, Ascoli Satriano, fascia 6 – 10 casi (almeno 8 gli attuali positivi).

Nella fascia 1-5 positivi: Manfredonia, Stornara, Stornarella, Rignano Garganico, Orta Nova, Bovino, Panni, Lucera, Vieste, San Giovanni Rotondo.

Bollettino epidemiologico regionale, 28 agosto 2020. Sono stati registrati 3.226 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 52 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 6 nella provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 297.585 test. 4.028 sono i pazienti guariti. 684 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.268, così suddivisi:

1.765 nella Provincia di Bari;

429 nella Provincia di Bat;

705 nella Provincia di Brindisi;

1.352 nella Provincia di Foggia;

667 nella Provincia di Lecce;

309 nella Provincia di Taranto;

38 attribuiti a residenti fuori regione (1 caso è stato eliminato dal database);

3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 28.8.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/Xd4M8

DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL

Dichiarazione del DG della Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Il bollettino epidemiologico registra oggi 20 casi di positività al SARS-COV- 2 in provincia di Bari, di cui 10 sono contatti stretti di soggetti già individuati dal nostro Dipartimento di prevenzione, 2 rientri dalla Sardegna, e altri 3 casi sui quali sono state attivate le procedure standard di sorveglianza e di tracciamento. Il resto dei positivi fa riferimento a soggetti sintomatici presi in carico dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere ASL. Per 10 casi è stato necessario il ricovero in ospedale”.

Dichiarazione del DG della Asl Bat, Alessandro Delle Donne: “Sono 6 i casi registrati oggi nella provincia Bat: si tratta di una famiglia di 5 persone proveniente dalla Sardegna e di un altro caso su cui sono in corso le indagini”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone: “Con riferimento ai 3 casi registrati oggi, uno riguarda una persona sottoposta a tampone in previsione di un intervento chirurgico, il secondo è un contatto stretto di un caso già accertato. Il terzo presentava sintomi che indicavano una possibile infezione ed è stato sottoposto al tampone”.

Dichiarazione del Dg Asl Foggia, Vito Piazzolla: “in data odierna, in provincia di Foggia, si registrano 15 nuovi casi di persone positive al Covid19. Si tratta di 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 9 contatti stretti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale; 1 rientro dalla Spagna; 1 rientro dalla Sardegna; 2 persone individuate durante le attività di screening. Continuano, intanto, le attività di indagine epidemiologica e di sorveglianza attiva delle persone in quarantena”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “I 3 casi registrati oggi dal Dipartimento di prevenzione riguardano due residenti in provincia di Lecce rientrati dalla Sardegna e un altro residente su cui è in corso l’indagine epidemiologica”.

Dichiarazione del Dg della Asl Taranto Stefano Rossi: “I cinque casi positivi sono riconducibili a persone provenienti dalla Sardegna o parenti stretti di soggetti provenienti dalla Sardegna, comunque casi di contatti già registrati. Proprio per questo, il dipartimento di prevenzione ha intensificato, aumentato, la presenza di medici e specialisti sul territorio al fine di prevenire in tempi rapidi eventuali aumenti di casi o focolai”.