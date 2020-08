Daniela Marasco, medico di Foggia “Aiutate Tonino che non ha una casa”

Foggia, 28 agosto 2020. “Sono molto stanca, tuttavia non abbastanza stanca da rassegnarmi e demordere. Io desidero con tutto il cuore che Tonino trovi un posto dove stare. Non un ospedale, non una prigione: un posto come una casa, dove possa tornare a sera, per riposare al riparo dalle intemperie e dalle insidie della notte, e da cui possa partire al sorgere del sole, per ritrovare i propri compagni di viaggio, in strada”. L’appello del medico di Foggia Daniela Marasco per Tonino, che vagabonda in strada perché non ha un luogo dove stare. Il caso era stato ripreso da Sharing tv e ha avuto molti commenti su facebook e risposte che cercano di essere operative riguardo alle possibili soluzioni.

“Non fingete di non ricordare: è il signore che qualche giorno fa è stato generosamente accolto a Lucera dal dott. Zanasi”, che ne dirige la lungodegenza, e “non può tornare a Volturino” cioè nella Rssa dove stava, “e non può tornare in ospedale”.

Marasco chiede: “Conoscete qualcuno che possa offrire un posto per la notte (perché Foggia non ha un dormitorio), oppure possa assicurarne uno a un prezzo accettabile, in modo che si possa organizzare una raccolta fondi”.