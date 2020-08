Dell’Erba “In Regione ci sarà la parte migliore della Capitanata, giovani in prima fila”

Apricena, 28 agosto 2020. “Costruire insieme un gruppo competente, capace e propositivo, in grado di dare risposte immediate e concrete alla gente di Capitanata”. Paolo Dell’Erba candidato alla regione nella lista Fitto Presidente, sostiene la necessità di farsi rappresentare alla Regione da persone che facciano squadra con le comunità locali rappresentate da gente comune, professionisti, imprenditori, agricoltori, commercianti, studenti. “Ognuno di loro dovrà avere un ruolo per calibrare gli interventi che la buona politica dovrà tradurre in fatti. Mi auguro di poter portare alla Regione un nuovo modello operativo e politico che restituisca valore e speranza ai giovani, che dia loro la possibilità di emergere nel rispetto delle capacità espresse”.