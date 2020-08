Foggi, flop migranti regolarizzati: più badanti che braccianti

Sono 1268 i lavoratori mi­granti emersi in Capitanata dopo la sanatoria decisa dal governo, ma la gran parte delle domande presentate e accolte riguarda ba­danti. La provincia di Foggia è prima in Puglia per numero di regolarizzazioni (1268) e ciò in virtù dell’alto numero di lavo­ratori nei campi. Ma la riforma non ha inciso come avrebbe do­vuto. Delusa la Uila: «Non era questo lo spirito dell’iniziativa, caporali e sfruttatori di ogni genere si sono fatti avanti offrendo ai lavoratori irregolari contratti di lavoro fittizi». In provincia di Foggia il doppio di emersioni rispetto a Bari (seconda in graduatoria), ma l’agricoltura non incide come dovrebbe.

Fonte: retegargano