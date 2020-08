Foggia, dottoressa dei Riuniti: “Tutti positivi in famiglia tranne un tredicenne”

Dalla pagina Fb della dott.ssa Paola Caporaletti, direttore del Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, un racconto scritto con il cuore, il grande cuore di un medico sempre in prima linea, di una donna straordinariamente sensibile.

“Entro nella stanza ‘bardata’. Comunico il risultato: due positivi ed un negativo. Lui, 13 anni, occhi neri che si arricciano in un sorriso, esclama: ”Ve l’avevo detto io che non ho nulla! Mi sento come un grillo!”.La felicità dura un attimo. Segue lo sguardo interrogativo e preoccupato…”Ed io che faccio ora?”.

Rimasto unico negativo in famiglia, gli altri sintomatici ricoverati (nonno e sorellina compresa), si rende conto che dovrebbe tornare a casa a vivere da solo. Tutti gli altri familiari stretti sono in isolamento.

Respira profondamente gonfiando un poco il petto. Guarda il padre, la sorellina, quasi in lacrime e poi, rivolto verso tutti, con aria solenne esclama: “Vabbè torno a casa. Penserò a farmi da mangiare e poi…” già e poi???

Io e il padre parlottiamo e dopo una lunga telefonata risolviamo con l’ospitalità in sicurezza da parte di una zia. Mi segue uscendo dalla stanza salutando velocemente con lo sguardo papà e sorellina. Sotto il braccio una busta di carta con poche cose che aveva preso in caso di ricovero.

“Quanti giorni devo stare chiuso in quarantena, quaranta?”

“ No, 14 giorni. Dai passano veloci. Che farai?”

“ Boh!” mi risponde.

“Scrivi quello che ti è successo e cosa provi. Scrivilo e poi tra 14 giorni mi porti il tuo racconto. Potrebbe servire anche per i tuoi coetanei, soprattutto quelli che credono che il virus non esista, che non usano la mascherina…”

Le sopracciglia corrugate, lo sguardo smarrito, ripete a bassa voce quasi tra sé “Sì, dicono che il virus non esiste…” Si alza e a testa bassa segue l’operatore che lo accompagnerà dalla zia. Prima che esca dalla stanza gli dico: “Ti aspetto fra 14 giorni, vienimi a trovare!” Si ferma, si volta e mi dice un sì a bassa voce.

Ti aspetto, cucciolo d’uomo che un virus “che non esiste” sta facendo crescere velocemente…una cicatrice nell’animo per entrambi.”