Foggia. Il presidente degli avvocati “Il Tribunale riapra senza più limitazioni ai processi”

(retegargano) «L’auspicio è che con la ri­presa dell’attività giudiziaria si torni alla normalità, alla situa­zione pre-Covid di marzo, senza più limitazioni su numero e ti­pologia di processi attualmente in vigore, pur senza arrivare agli eccessi di 50 processi per ogni singola udienza che talvolta pri­ma del lockdown venivano fissati davanti ai giudici monocratici. Non possiamo-permetterci più il lusso di rallentare l’attività giu­diziaria, come avvocati ma so­prattutto come cittadini». Lo ri­marca l’avvocato Gianluca Ursitti, da 13 mesi (l’elezione è del luglio 2019) presidente dei circa 4mila avvocati e praticanti del Foro dauno. Mancano pochi giorni al­la ripresa dei processi dopo la pausa feriale di agosto, i contagi da coronavirus sono in aumento, ma «è impensabile, né qualcuno peraltro lo ipotizza, che si torni a paralizzare il sistema giustizia come avvenuto tra marzo e apri­le, o comunque si continui a limitarlo.

