Foggia, si sposa la figlia e gli svaligiano la casa

Rincasati dalla festa per il matrimonio della figlia, hanno ritrovato la cantinola svaligiata: se poi il ladro (sempre che se ne debba parlare al singolare perché non c’è certezza su quante persone abbiano agito) sapesse della festa ed abbia approfittato della circostanza per colpire, oppure sia stata una coincidenza questo lo sa soltanto il responsabile del raid, verosimilmente destinato ad allungare l’elenco dei «soliti ignoti» in considerazione della mancanza di indizi utili all’identificazione dei ladri. Il colpo ha fruttato un paio di computer, una play station e quattro vecchi telefonini, il tutto custodito nel box di una palazzina di via La Torre al comparto Biccari alle spalle di via Lucera: l’abitazione non è stata invece presa di mira. La segnalazione di furto è arrivata intorno alla mezzanotte alla sala operativa della Questura, che ha inviato in via La Torre una «volante» per il rituale sopralluogo di furto. mato dall’ispezione eseguita dalle forze dell’ordine insieme al padrone di casa.

Fonte: GdM