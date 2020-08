La tecnologia al centro del nostro futuro

La tecnologia, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo sempre più importante nella nostra vita, fino a diventare uno dei pilastri portanti della nostra economia. Nel futuro, come è lecito attendersi, porterà ancor più vantaggi ad aziende e privati. Le aziende, ad esempio, non possono fare a meno della tecnologia. Non a caso uno dei termini più utilizzati è quello della digitalizzazione. Digitalizzare un’azienda significa dare valore aggiunto alle informazioni che sono gestite da un sistema unico e condivise tra più utenti.

Per questo motivo sempre più aziende stanno comprendendo l’importanza di rivedere le strategie di business e si stanno avvicinando alla digitalizzazione dei processi aziendali per ottimizzare l’efficacia di ogni attività e coinvolgere il consumatore, rendendo l’azienda capace di evolversi e restare sempre un passo avanti ai competitor. Tutto questo, però, è possibile solo investendo in nuove tecnologie per approfittare di tutte le opportunità offerte dall’era digitale.

Attraverso la digitalizzazione, ad esempio, è possibile raggiungere la piena soddisfazione dei clienti, a patto di saper affrontare in modo nuovo le sfide organizzative che si trovano davanti. Adottare un’infrastruttura agile e scambiarsi feedback regolari sia tra dipendenti sia con i clienti sono due dei requisiti essenziali per migliorare la soddisfazione del cliente. Un approccio digitalizzato all’infrastruttura IT riduce notevolmente i rischi di errore e fermo macchina, eliminando i colli di bottiglia e preparando l’azienda al futuro, con aggiornamenti costanti ed in tempo reale del sistema, delle comunicazioni e del workflow sulla base dei feedback interni ed esterni ricevuti.

nternet per i privati

Non solo vantaggi per le aziende, però, per quanto riguarda l’utilizzo della rete. Anche i privati hanno numerosi vantaggi nell’utilizzo del web, ed in diversi aspetti. Basti pensare all’home banking, ad esempio, un servizio che ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Con questo strumento i clienti hanno la libertà di gestire il proprio conto corrente bancario come preferiscono, sia attraverso il supporto di un bancario allo sportello che in autonomia da casa. Inoltre il fenomeno dell’home banking è stato il motore che ha portato alla nascita di banche 100% online: grazie a questa rivoluzione i clienti possono svolgere tutte le operazioni legate al proprio conto esclusivamente in rete.

Una soluzione innovativa che ha permesso, grazie all’abbattimento delle infrastrutture fisiche, di offrire ai correntisti tassi di rendimento superiori e, spesso, costi di gestione del conto nettamente inferiori. Un’altra caratteristica che identifica l’Internet banking è la semplicità nell’utilizzo delle piattaforme: non sono infatti richieste particolari capacità informatiche per poter accedere a questo servizio online.

Il principale vantaggio nell’utilizzo dell’home banking consiste nella possibilità di collegarsi al proprio conto corrente o conto deposito in ogni momento della giornata e da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo del mondo ci si trovi. In questo modo i correntisti hanno massima flessibilità nella gestione di tutte le operazioni legate al proprio conto: si può usufruire dei servizi della banca mentre si è in viaggio, senza vincoli di orari o giorni della settimana, a differenza del tradizionale sportello bancario che è soggetto a queste limitazioni.

Altro settore di grande importanza è quello della telemedicina. Grazie ad internet, infatti, oggi chiunque può, ad esempio, prenotare una visita medica online. La telemedicina è infatti definita come l’insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari da remoto.

La definizione pone giustamente l’accento sul concetto di distanza, la vera parola-chiave che insieme rappresenta l’essenza della telemedicina e ne prefigura i pregi e i vantaggi: la possibilità di effettuare visite da remoto con grande beneficio per tutte le persone che abitano in luoghi isolati, hanno problemi di trasporto o di deambulazione oppure, semplicemente, preferiscono non perdere del tempo in coda o nel traffico. La Telemedicina garantisce un sistema di servizi continuativi in favore dell’utente, rassicurato in tal modo dalla facilità di accesso e dalla continuità assistenziale. La Telemedicina consentire infatti di erogare servizi di assistenza sanitaria a distanza tramite il ricorso alle più moderne tecnologie di telecomunicazione, assicurando una lunga serie di vantaggi come il miglioramento del livello di interazione fra territorio e operatori, la riduzione della necessità di spostamenti, spesso problematici nel caso di utenti fragili e la garanzia di una diminuzione significativa dei costi.

Internet, poi, è il luogo dove possiamo coltivare le nostre passioni come, ad esempio, l’ascolto della musica tramite app come Spotify. Oppure come i giochi online, come ad esempio i giochi di carte come la scopa, il tresette o il blackjack. Insomma, internet è il pilastro portante del nostro presente, ma anche del nostro futuro. (nota stampa)