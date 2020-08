Mafia foggiana, il Fatto: “Vere operazioni militari. Milioni rubati in pochi minuti”

“Le rapine milionarie sono da tanti anni una specialità della malavita cerignolana. Entrano in azione criminali ingegnosi, audaci, ben armati, addestrati e organizzati. Lo scorso anno ce l’ha raccontato Andrea Tundo sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. “Tra di loro si definiscono “artisti”, citano spesso le imprese della banda guidata da George Clooney che in Ocean’s Eleven svaligiava i casinò di Las Vegas. La realtà è che sono criminali. Preparatissimi. Con un’organizzazione paramilitare. Armati fino ai denti e senza paura di sparare, anche 170 colpi come avvenne lungo la A12 nel 2016 in provincia di Livorno. Chirurgici e veloci, molto spesso concludono le loro azioni senza spargere sangue e portandosi a casa milioni di euro in pochi minuti.” Le bande cerignolane operano non solo in Puglia, ma su tutto il territorio nazionale e persino all’estero. Nel dicembre del 2016, a Catanzaro, riescono a rubare 8,5 milioni di euro dalla cassaforte della Sicurtransport (aperta con una ruspa), ovviamente con il lasciapassare della ‘ndrangheta”.

Fonte: il Fatto Quotidiano