“15 casi Covid nel Foggiano: contatti stretti e rientri da Spagna e Sardegna”

Foggia, 28 agosto 2020. “In data odierna, in provincia di Foggia, si registrano 15 nuovi casi di persone positive al Covid19. Si tratta di 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 9 contatti stretti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale; 1 rientro dalla Spagna; 1 rientro dalla Sardegna; 2 persone individuate durante le attività di screening. Continuano, intanto, le attività di indagine epidemiologica e di sorveglianza attiva delle persone in quarantena”. Lo dichiara in una nota il Dg Asl Foggia, Vito Piazzolla.