Premio Argos Hippium, XXVII edizione dedicata agli eroi del Covid

Siponto, 28 agosto 2020. Monica Falocchi, una delle infermiere simbolo della lotta al Coronavirus, immortalata anche dal New York Times, sarà ospite della XXVII edizione del Premio Argos Hippium che andrà in scena venerdì 4 settembre alle 20.00 presso il Parco Archeologico di Siponto e che quest’anno, per la prima volta, metterà temporaneamente da parte i talenti della terra di Capitanata per premiare gli eroi del Covid-19.

La serata, condotta dalla giornalista del Tg1 Laura Chimenti, reduce dall’esperienza di Sanremo 2020, offrirà spunti di riflessione su ciò che l’intero Paese ha vissuto ma anche su ciò che sta continuando a vivere e che probabilmente vivrà. Gli spunti arriveranno da Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO (Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), da Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) e da Carlo Verna, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Saranno loro, che hanno combattuto e raccontato questo nemico invisibile, mettendo a rischio la propria stessa vita, i protagonisti di questa speciale edizione voluta dal patron del Premio Lino Campagna e organizzata in collaborazione con il Mibact Puglia.

Non mancheranno testimonianze dirette di chi il Covid-19 lo ha sconfitto dopo averlo duramente vissuto sulla propria pelle. A raccontarsi saranno Aldo Ligustro, docente dell’Università degli Studi di Foggia e Presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia e Nando Nunziante, giornalista Rai della TgR Puglia.

La serata sarà allietata da momenti di spettacolo affidati a tre talenti di Capitanata: la cantante e violinista HER, finalista a ‘Musicultura 2020’, il pianista e compositore Carmine Padula, autore della colonna sonora della fiction di Rai 1 ‘Ognuno è Perfetto’ e la ballerina Maria Pia Taggio, protagonista del corpo di ballo di Sanremo 2020.

L’evento per ragioni di sicurezza sarà aperto ad un pubblico ridotto ma la serata sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook del Premio Argos Hippium, del Parco Archeologico di Siponto e de La Tua Tv.

Immagini in allegato al testo