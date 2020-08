Sconfitta del Manfredonia Calcio 1932 nella gara amichevole contro la Fidelis Andria

Manfredonia, 28 agosto 2020. Prima gara ufficiale amichevole del Manfredonia Calcio 1932 contro la blasonata Fidelis Andria presso l’impianto sportivo “Massa” di San Giovanni Rotondo e prima sconfitta stagionale per 3 a 1.

Parte a razzo il Manfredonia Calcio mettendo alle corde, nei primi 35 minuti della gara, la Fidelis Andria, scesa in campo, nella prima frazione di gioco con 7 under. La squadra di Mr Rufini, mostra una buona intensità di gioco, buone trame e verticalizzazioni rapide oltre che un buon affiatamento e riesce a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, con l’attaccante Trotta e Morra, nonché il difensore Burdo che mettono più volte a dura prova l’estremo difensore avversario. Passa in vantaggio il Manfredonia Calcio con un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo commesso su Trotta e dallo stesso siglato.

Accorcia le distanze la Fidelis Andria che al 27’ trova il pari con Minincleri ancora su calcio di rigore. Gara agonisticamente viva e nella ripresa Panarelli sceglie di cambiare completamente lo schieramento in campo con Cristaldi unica punta ed alle sue spalle il tandem Minacori-Tusiano. Ed è proprio il fantasista ex Orta Nova a siglare la doppietta decisiva a cavallo tra il 12’ ed il 16’ che fissa il risultato sul 3 a 1 finale.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 28 agosto 2020.