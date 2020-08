Vendita appartamenti a Manfredonia “Prezzi superiori al 13% rispetto media regionale”

A Manfredonia sono al momento presenti 816 annunci di appartamenti in vendita, cioè circa quasi il 20% degli annunci di questa tipologia in tutta la provincia.

Il prezzo richiesto per un appartamento in vendita è mediamente in tutta la città pari a 1.400 €/m² e quindi circa il 13% in più rispetto alla media regionale.

In base alle quotazioni ufficiali dell’ OMI, tra tutte le 9 zone della città , i prezzi per un appartamento in vendita sono compresi tra 750 €/m² (zona omi E3 ZAPPONETA) e 2.550 €/m² (zona omi B2 CORSO MANFREDI – CORSO ROMA – VIA MADDALENA).

Negli ultimi 6 mesi i prezzi richiesti in media in tutta la città per appartamenti in vendita sono sostanzialmente invariati (-0,84%).

Fonte: caasa