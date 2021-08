Bomba d’acqua sul Gargano. Fango e detriti tra Rodi Garganico e San Menaio (VIDEO)

Rodi Garganico, 28 agosto 2021 – Forte maltempo nella parte settentrionale del Gargano, dove oggi pomeriggio si è scatenata una bomba d’acqua che ha provocato difficoltà alla viabilità in alcuni tratti.

Fango e detriti si sono riversati sulla statale SS89, nel tratto tra Rodi Garganico e San Menaio. A comunicarlo, in una video diretta, è stato il sindaco di Rodi Garganico Carmine D’Anelli, che però ha rassicurato l’arrivo di una ruspa che provvederà a ripristinare la viabilità.

A Lido del Sole, località turistica di Rodi Garganico, al momento è presente una squadra operativa per monitorare e verificare le condizioni dopo il nubifragio, con la collaborazione del comando dei vigili e del presidente dell’ATAS.

D’Anelli ha effettuato un giro di telefonate verso i gestori delle attività turistiche. Al momento la situazione è tutta sotto controllo, non si segnalano feriti e grossi danni a cose. “Cercate di non mettervi in viaggio sulla Rodi Garganico / San Menaio – ha raccomandato il sindaco, comunicando che è stata attivata la centrale operativa della Protezione Civile – Se ci sono dei problemi potete chiamare allo 0884.919410 del Comune”.

Durante la diretta il sindaco ha ringraziato immensamente Giacche Verdi di Vico del Gargano che stanno operando sulla Rodi – San Menaio, per essere intervenuti in modo tempestivo.

(aggiornamento ore 21:45) – Anche il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo invita a prestare la massima prudenza e attenzione. “I cittadini che per qualsiasi motivo debbano percorrere il tratto Cagnano Varano- Capojale, in particolare nei pressi della discesa della grotta di San Michele per la presenza di sassi e detriti sulla carreggiata. Ci siamo già attivati , i Vigili e la Protezione Civile sono già sul posto per risolvere quanto prima la situazione”.

Il sindaco di Ischitella Carlo Guerra raccomanda di non percorrere le strade provinciali per Carpino e Rodi Garganico.

Articolo di Valerio Agricola