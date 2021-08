Foggia, catena di bar cerca personale. Titolare: “Nessuno sembra voler lavorare”

Foggia, 28 agosto 2021. “Sono senza parole, ricerco figure da inserire nelle mie attività e non si presenta nessuno”. È amareggiato Ivan Serano, imprenditore foggiano di 40 anni, titolare di tre tra i più importanti bar della città: la catena degli Street Cafè.

Dieci giorni fa ha messo online l’annuncio con cui cercava personale per i suoi locali ma a questo annuncio non c’è stato alcun seguito. Un impegno come cameriere, barista o addetto alla preparazione del salato retribuito circa 1.200 euro al mese. A riportarlo è “la Repubblica” con un articolo su bari.repubblica.it.

“Non è venuto nessuno a sostenere il colloquio. Non so realmente cosa pensare”, racconta Serano, che oltre a pubblicare l’annuncio sui siti specializzati ha utilizzato anche la sua pagina Facebook personale e quella dei locali. “Richiedevo – aggiunge – una decina di figure professionali, tra camerieri, baristi e personale da impiegare in cucina. Non solo: ho bisogno anche di un manager capace di gestire le risorse umane dei miei tre punti vendita. Ma anche in questo caso nessuno ha risposto al mio annuncio”. Eppure Ivan Serano, che nelle sue aziende ha già regolarmente assunti 40 dipendenti, promette contratti e stipendi regolari. “Ho deciso, ancora una volta, di credere e investire nella mia città e nel mio lavoro che faccio oramai da nove anni” – commenta il 40enne.

“Le mie attività senza soldati non vanno avanti. Io sono pronto a fare contratti importanti e a dare il giusto riconoscimento economico”. Poi l’imprenditore incalza: “Ho bisogno di gente che abbia ancora voglia di lavorare”. Secondo Serano la motivazione di questa mancanza di personale potrebbe essere attribuita al reddito di cittadinanza. “Nel momento in cui anche un ragazzino di 20 anni percepisce un sussidio di 800 euro non vedo perché lo stesso debba accettare di lavorare come cameriere o come lavapiatti”, si sfoga Serano. “Fare esperienze lavorative di questo tipo significa – ammette – anche affacciarsi al mondo degli adulti”. Ma Serano è, come lui stesso si definisce, un inguaribile sognatore: “Sono certo che a settembre, quando finirà la stagione estiva e tutti torneranno in città, allora troverò gente umile, con una gran voglia di lavorare che mi darà una mano a fare il salto di qualità”. (bari.repubblica.it)