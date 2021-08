Grosso albero cade su auto di turisti sul Gargano: a bordo padre e figlio

Vieste (Foggia), 28/08/2021 – (garganotv) Tragedia evitata ma tanta paura. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per un turista e il figlioletto in vacanza a Vieste i quali, nel mentre percorrevano, a bordo di una “Porsche”, la strada provinciale 52, litoranea per Peschici, all’altezza del villaggio turistico all’insegna “Oasi”, sono stati colpiti da un grosso albero di pino, caduto sull’auto in transito occupando entrambe le carreggiate di marcia.

Padre e figlio, come detto, sono rimasti miracolosamente illesi, anche se è stato necessario l’intervento di altri turisti in transito, per estrarli dall’auto, che ha subito gravi danni alla carrozzeria. Sul posto sono intervenuti, poco dopo, una squadra del Nucleo Operativo Emergenze delle Gev Capitanata, con due automezzi, tra cui una piattaforma aerea per effettuare le operazioni di taglio dell’albero, messa in sicurezza e ripristino della viabilità, una pattuglia dei carabinieri, e una della polizia locale. Da chiarire le cause della caduta del grosso pino che, come detto, avrebbe potuto causare più gravi conseguenze. (garganotv)