STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 28 agosto 2021. Si è tenuta presso l’Infopoint di Manfredonia, la prima delle tre giornate di “Libri in terrazza”, una tre giorni di cultura, legalità e senso civico, manifestazione di spessore, organizzata dall’associazione culturale e politica “Agiamo” di Manfredonia. La prima delle tre giornate ha visto protagonista, dinanzi ad un folto ed attento pubblico, un ospite di tutta eccezione, il colonnello in congedo dei carabinieri, Angelo Jannone.

Oggi manager e docente in criminologia ma con un passato importante quale ufficiale dei carabinieri, avendo ricoperto, appena ventisettenne, il ruolo di comandante della caserma di Corleone per poi assumere incarichi investigativi di prestigio in sinergia anche con il giudice Giovanni Falcone.

Presentato dalla giornalista Annamaria Vitulano, l’ultima creazione di Angelo Jannone, il romanzo autobiografico “Un arma nel cuore”, un libro avvalorata dalla prefazione del noto magistrato delle Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo, Roberto Pennisi, con il quale tanto lavoro investigativo è stato condiviso.

E’ stato interessante ascoltare i racconti di vita dell’autore, quindi le migliaia di operazioni investigative ad alto rischio, soprattutto perché, utilizzato spesso come infiltrato dei narcos, in operazioni che vedevano coinvolti mafiosi, narcotrafficanti, camorristi e confidenti, da Corleone a Bogotà.

“La mafia è cambiata, oggi, a differenza del passato, è molto infiltrata nelle istituzioni grazie all’immenso denaro di cui dispone , con il quale attua fenomeni corruttivi differentemente dal passato quando lo strumento di persuasione più usato erano gli attentati.

Interessante, lo scambio di battute con la giornalista ed ingegnere Giulia Fresca, sipontina ma trapiantata a Cosenza dove ha rivestito l’incarico di assessore ai lavori pubblici, a proposito delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, attraverso cui, la mafia incrementi il proprio patrimonio e la propria influenza.

Oggi, appuntamento alle ore 19,30, con l’autore Andrea Leccese, autore del libro “Malapuglia”.

Antonio Castriotta

