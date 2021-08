Manfredonia, Riccardi: “Tristezza per la scomparsa di Rino Ciuffreda”

Manfredonia (Foggia), 28/08/2021 – “Ho appreso con stupore e tristezza della scomparsa di Rino Ciuffreda, dipendente comunale in pensione, col quale avevo stretto un profondo e sincero legame.

Ai tempi in cui sono stato sindaco, è stato per me sempre un validissimo collaboratore. Amava immensamente il suo lavoro, tanto da essere stato fino al suo ultimo respiro un importante punto di riferimento per i dipendenti che gli sono succeduti. Mi mancheranno le sue battute sulla politica di oggi e le sue argute riflessioni su quella di ieri. Non sempre eravamo in sintonia, ma sempre ci confrontavamo con garbo, salutandoci ogni volta con una pacca sulla spalla ed una fragorosa risata. Una risata che mi mancherà tanto. Ciao Rino!”

Lo riporta l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.