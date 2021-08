Puglia, auto contro facciata di hotel: 21enne in condizioni critiche

Brindisi, 28/08/2021 – (norbaonline) Questa mattina attorno alle 5, una Ford Fiesta condotta da un 21enne di Latiano si è schiantata contro una delle facciate dell’Hotel Colonna, ad angolo tra Corso Roma e via Saponea, a Brindisi.

Facciata che un tempo era una vetrata, ma che qualche anno fa, dopo un incidente simile, i titolari dell’albergo avevano deciso di murare con cartongesso.

Le cause per le quali il conducente ha perso il controllo del veicolo per poi andare a schiantarsi sono al vaglio degli agenti della Sezione Volanti, intervenuti sul posto assieme al 118 ed ai Vigili del Fuoco.

L’auto è stata rimossa con il carro attrezzi e parcheggiata nel deposito “Tarantini” di San Pietro Vernotico. Il 21enne è stato trasportato al “Perrino” di Brindisi in condizioni piuttosto critiche. (norbaonline)