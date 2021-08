Puglia, bimba scomparsa: “Aiutatemi a trovare mia figlia”

Bari, 28/08/2021 – (norbaonline) Una bambina di due anni e mezzo è scomparsa da ieri pomeriggio da Bari, dalla zona stazione. La piccola, di nome Tening Mane, vive a Corato con la famiglia affidataria. La bambina era stata abbandonata dalla madre biologica quando aveva cinque mesi ed è scomparsa proprio subito dopo l’incontro con lei. La donna sarebbe entrata con la bimba in un bar per prendere un pacco di patatine, ma poi sarebbe sparita nel nulla.

Il sospetto della famiglia affidataria è che possa essere stata proprio la madre biologica ad aver portare via la bambina con sè. A chiedere aiuto, la sorella Angela che non ha dubbi: “L’ha rapita sicuramente la madre biologica, la piccola parla l’italiano, la signora il francese. Lei non la riconosce come madre”. (norbaonlie)