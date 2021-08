Gargano nord, 28.08.2021 – Lo avevano annunciato i meteorologi: in queste ore ci sarebbe stato un assaggio di autunno con temporali. Dal tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto sul Gargano un violento temporale che ha provocato qualche disagio, con straripamenti e difficoltà alla circolazione per le strade allagate. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Articolo di Valerio Agricola

Video pervenuti da Ischitella, dal giornalista Giuseppe Laganella