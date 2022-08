Caro bollette, Federalberghi: “Regione Puglia non ha fatto nulla”

Bari, 28 agosto 2022, (Foggiasera.it) – «Il caro bollette, divenuto insostenibile, rischia di far soccombere il settore turistico pugliese». Lo dice all’AGI il presidente di Federalberghi Puglia e vice presidente nazionale della stessa associazione, Francesco Caizzi. «L’importo delle bollette elettriche è raddoppiato, triplicato, persino quintuplicato – rimarca Caizzi – mettendo in gravi difficoltà molte delle circa 1.400 strutture ricettive pugliesi, tra alberghi e villaggi.

In uno degli hotel della mia catena, la bolletta è passata da 6mila euro a 36mila euro ed abbiamo dovuto ricorrere alle riserve per far fronte all’improvvisa impennata dei prezzi, ma in molti non ce la fanno.

A settembre sarà dura, perché, a fronte dei rincari, ci saranno meno ospiti negli alberghi e tariffe più basse perché saremo in bassa stagione. Il rischio di chiusura per molte imprese è concreto. Il mese prossimo numerosi hotel non saranno in grado di pagare le bollette elettriche, sostiene ancora Caizzi, e quindi rischiano di vedersi staccare la corrente o, nel migliore dei casi, di dover trattare con il gestore dilazioni di pagamento».

Gli albergatori puntano il dito contro la politica. «Il governo ha fatto poco – rileva Caizzi – e la Regione Puglia non ha fatto nulla. Meno male che siamo riusciti a fare il gasdotto Tap che, per quanto possibile, da’ il suo contributo per limitare la nostra dipendenza dal gas russo.

Abbiamo assistito invece a una battaglia del presidente Michele Emiliano contro Tap, quando, invece, avrebbe dovuto puntare sulle royalty della multinazionale del gas, che oggi sarebbero preziose per abbassare il costo dell’energia». (Foggiasera.it)