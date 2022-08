Manfredonia. “Tentativi di truffa davanti a Palazzo San Domenico”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/08/2022 – Continui tentativi di truffa perpetrati da due ragazzi davanti a Palazzo San Domenico, sede del Municipio. E’ quanto denunciato da un cittadino di Manfredonia a Stato Quotidiano.

“Vorrei segnalare la presenza di 2-3 individui (ragazzi) che tutte le sere sostano in Corso Manfredi approfittando del traffico di turisti e gente del posto, prevalentemente giovani. Il copione è semplice ma collaudato: si presentano in modo simpatico, fanno domande spesso invadenti con tono amichevole, dicono di essere usciti dal carcere – ma senza aver compiuto reati gravi – e in pochi secondi “regalano” un minuscolo ciondolo al malcapitato”.

E aggiunge: “Dopodiché chiedono un’offerta economica per i motivi più disparati, ma sempre a scopo di beneficenza. A questo punto se cadi nella trappola sganci le monete o le banconote e ti salutano col sorriso. In caso contrario diventano scontrosi, ti insultano o ti fanno notare che “sei maleducato” (al mio rifiuto il tizio non solo si è ripreso i ciondoli nonostante poco prima avesse detto “non è una vendita”, ma tira fuori una mazzetta di banconote e mi dice con tono arrogante: “Vuoi che te le do io 10 euro?”).

E conclude: “È chiaro che si tratta di truffa e chiunque può notare come riescono a raggirare decine di persone e gruppi tutte le sere. A questo punto un cittadino si chiede: hanno un regolare permesso per stare lì ad irretire la gente? Possibile che le FF.OO non intervengono per verificare le loro identità e il loro operato? Ricordo che tutto ciò avviene sotto gli occhi di tutti ogni singola sera da oltre 2 settimane, anche nei pressi del palazzo comunale. Spero possiate far luce sulla questione”.