“Chi ha ucciso Franca Marasco ha tolto una vita fatta di dedizione al lavoro”

Foggia – Il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha rilasciato il seguente commento in relazione alla tragica rapina che ha sconvolto la città di Foggia:

“Chi ha ucciso stamattina Franca Marasco ha tolto alla comunità foggiana una vita fatta di dedizione al lavoro e di gentilezza nei confronti di tante persone che, in queste ore, moltiplicano lo sconcerto e la rabbia per un gesto di barbarie che ha sconvolto tutti. Ognuno di noi, nella sfera pubblica come in quella privata, ha il dovere di contribuire al cambiamento che serve alla gente di Foggia per vivere serenamente la nostra città. A nome di tutti i pugliesi, esprimo la vicinanza e la solidarietà più affettuose ai familiari e agli amici”.