Una delle malattie più comuni è il raffreddore, virus che colpisce l’apparato respiratorio e che può portare anche qualche linea di febbre in alcune occasioni. Il raffreddore colpisce soprattutto nei mesi invernali, e senza fare distinzioni legate al sesso o all’età, per questo è abbondantemente diffuso.

Si tratta di un disturbo alle vie respiratorie piuttosto fastidioso perché causa congestione nasale, mal di gola, tosse secca, mal di testa e dolori muscolari, rendendo chi è infetto più stanco del normale e irritato. Ma per fortuna ci sono vari rimedi per alleviare i sintomi in attesa che il virus faccia il suo corso per poi scomparire. Ecco come curare il raffreddore.

Farmaci

Tra le soluzioni sicuramente più efficaci c’è la somministrazione di determinati farmaci, che una volta assorbiti dall’organismo infetto, riescono ad alleviare i sintomi del raffreddore rapidamente. Tra i prodotti di farmacia disponibili online su slowfarma.com ci sono i decongestionanti, ritenuti farmaci da banco particolarmente efficaci contro il raffreddore ed in grado di aiutare il naso a liberarsi dal muco. Più forti invece sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, tra cui l’ibuprofene, in grado di attenuare il dolore presente nelle vie respiratorie infiammate a causa del virus.

I farmaci da banco offrono una vasta selezione, e gli analgesici portano dei benefici non indifferenti ad un naso tappato, calmando anche la continua sequenza di starnuti. Infine, gli antistaminici pur essendo dediti perlopiù alle allergie, sono efficaci nell’asciugare i bronchi favorendo la scomparsa del muco e la conseguente riduzione dei fastidiosi starnuti. Prima di somministrare qualunque farmaco, è bene consultare un medico per dei consigli specifici, siccome vanno valutati alcuni fattori come l’intensità del raffreddore.

Terapia del vapore e dell’umidificatore

Tra i rimedi più efficaci per curare il raffreddore c’è la terapia del vapore, abile nell’alleviare la congestione nasale, la tosse e anche il mal di testa. Questa soluzione è particolarmente semplice da applicare: è necessario riempire una ciotola con dell’acqua calda, coprirsi la testa con un panno e respirare il vapore emanato per circa 15 minuti consecutivi. Si tratta di un rimedio da poter effettuare anche più volte nel corso dei giorni, siccome è vantaggioso.

Allo stesso modo, è utile curare il raffreddore tramite un umidificatore, in grado di combattere l’aria secca. Quest’ultima, infatti, può complicare un raffreddore dato che causa anche una tosse secca oltre ad asciugare eccessivamente le vie respiratorie. Un umidificatore riesce a contrastare tali effetti riducendo la secchezza e incrementando l’umidità dell’aria.

Rimedi naturali

Per curare il raffreddore esistono numerosi rimedi naturali da poter chiamare in causa quando si è afflitti da questo virus fastidioso. Innanzitutto, è preferibile stare a riposo, poiché per ogni malattia si presuppone l’impiego di qualche giorno per recuperare le forze e incrementare le difese immunitarie. In questo modo il corpo si rigenera ed è in grado di contrastare i sintomi del raffreddore.

Tra le altre cose, non bisogna mai dimenticare di bere moltissimi liquidi per permettere al corpo di restare idratato e per fluidificare il muco, indebolendolo. Il muco va assolutamente espulso dall’organismo, e per eliminarlo è opportuno soffiare più volte il naso. Dunque, bere non solo acqua ma anche liquidi caldi quali tisane e brodo, oltre i succhi di frutta, è un passo importante verso la guarigione.

Il miele ha delle proprietà antibatteriche e aiuta a ridurre il mal di gola, quindi è consigliato inserirlo all’interno di bevande calde per poterlo assorbire, così da calmare anche la tosse. Il sale marino ha valori terapeutici imprescindibili, e lo si può utilizzare grazie ad un macchinario facile da usare come il Rinowash. Tramite questa macchina dotata di una punta nasale morbida, il sale contenuto in un flacone viene introdotto nelle narici e le libera dalla congestione nasale. (nota stampa).