A che punto è l’attività dei commissari su alcune questioni nevralgiche che interessano Foggia, dal cimitero al teatro Giordano al centro comunale di raccolta in viale Kennedy. In una nota il commissario Cardellicchio riassume nello “spartito di fine agosto” i punti, anche oggetto di dibattito o di critica, seguiti puntualmente dalla stampa locale.

“Temi da imminente campagna elettorale che, per questo- dice il commissario- ha sempre avuto una certa ritrosia a trattare”.

Dopo le ferie, tuttavia, per chi si fosse perso qualcosa, è bene rammentare senza ulteriori spunti di polemica elettorale.

Bando del Cimitero. Si è da poco già chiarito e si attendono a breve gli esiti della relativa importante gara.

A proposito di scene e di teatri, si inizia proprio dal Teatro Giordano, gravato da un datato e molto consistente contenzioso.

“Infatti, mentre dalle pagine dei quotidiani venivano descritte da diretti testimoni di quelle articolate vicende e consegnati alla pubblica opinione riferimenti e preoccupati scenari debitori a carico del Comune, in quelle stesse ore l’Avvocatura comunale, forte di approfondimenti giuridici contabili e puntuali convincimenti amministrativi, aveva proposto appello a quella sentenza di primo grado che appariva ben meritevole di una rilettura dei fatti e degli atti relativi rimettendo con assoluta, ponderata e convinta fiducia ad altri e diversi giudici il giudizio di merito di più alto grado”.

Filiera Culturale e “censimento degli Artisti”. “Una promessa fatta dal Commissario Cardellicchio consentirà, ormai tra pochi giorni, sul sito internet del Comune, di disporre di un format, predisposto d’intesa con i Rappresentanti della Filiera, in cui indicare sotto la propria responsabilità dati e dichiarazioni.

Uno strumento concreto ed innovativo, per il quale si è lavorato durante tutta questa estate e che sarà pienamente operativo e forse il Comune di Foggia sarà orgogliosamente capofila di questa nuova stagione culturale.

Una stagione artistica quella in via di conclusione a Foggia che ha accolto con grande successo, sensibilità ed affetto gli artisti che si sono esibiti in città, tutti selezionati con grande cura ed economica ponderazione. Una selezione guidata, però, da un ricercato sentimento di appartenenza e voglia di modernità”.

Inoltre, decine di persone si ritrovano ad affollare la “fetta” dei Campi Diomedei” restituita alla sua funzione,

anche la via Francigena che si voleva “persa” (inserire Foggia nel percorso è stato ribadito e perorato dai commissari in Regione).

Per la raccolta dei rifiuti due buone notizie, la prima riguarda l’avvio della progressiva sostituzione dei cassonetti obsoleti o mal funzionanti. Procedura progressiva ma non più rinviabile.

La seconda riguarda invece i lavori per il secondo dei cinque Centri di Raccolta Rifiuti della Città al quartiere CEP in viale Kennedy.

“Una localizzazione operata dall’amministrazione precedente per la quale sono state disposte, anche a seguito delle segnalazioni lette, verifiche su ipotizzate pericolosità del sito che però, anche alla luce delle interlocuzioni avute con apparati preposti al controllo, non hanno confermato le preoccupazioni formulate.

Infatti il sito prescelto all’esame tecnico è risultato, per le materie stoccate, congruo e sufficientemente distante da insidie sanitarie ed antincendio”.

A tal proposito scrive: “‘Mai nel mio giardino’ recita un principio anglosassone molto diffuso, ma da qualche parte queste ‘valvole di compensazione organizzativa’ per la raccolta differenziata devono pur essere collocate, scrive il Comune, e devono necessariamente risultare comode all’utenza per produrre i loro utili effetti. Città, anche molto evolute sul piano ecologico, hanno del resto in pieno centro impianti imponenti e molto più invasivi di questo. Il tema è il loro corretto funzionamento e la gestione scrupolosa del loro esercizio. Su questo si è certi che si vorrà tutti vigilare”.

Affronta poi la questione della polemica fra Renzo Arbore e Pasquale Episcopo circa la collocazione dei cimeli del primo a Palazzo Dogana, fortemente osteggiata e criticata dal secondo che vedrebbe qui uno “storico riconoscimento all’epopea Federiciana da parte della sua città prediletta”.

“Non si ritiene di dover entrare nel dibattito circa le più opportune collocazioni di queste tanto diverse ed identitarie memorie perché rispettosamente tali scelte esulano dalle competenze della Commissione.

Certo per età e simpatia la stravagante, particolarissima, attenta, unica e coloratissima collezione di piccoli e grandi oggetti che il Renzo nazionale ha voluto donare alla Città è anche una imperdibile occasione per il mondo jazz che Foggia ama e che l’artista ha molto frequentato.

“A Renzo Arbore, cui mi legano comuni amici e tante liete serate passate “insieme” – chiude il prefetto Cardellicchio – mi permetto di esprimere il mio benaugurante e fervido abbraccio.

Buona ripresa di lavoro a tutti e primi fra tutti ai nostri studenti che affronteranno a brevissimo un nuovo sempre importante anno scolastico e per il quale siamo già tutti all’opera per ben figurare”.