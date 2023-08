“Fate meno baccano”. Rissa in Puglia: anziano preso a bastonate

BARI – È bastata la richiesta di “fare meno baccano” per scatenare una rissa nel cuore di Altamura. Questa la brutta avventura che ha visto suo malgrado protagonista un turista in visita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un altamurano trapiantato a Milano, avrebbe rimproverato un gruppo di ragazzi chiedendo di fare meno confusione vista l’ora tarda.

Dopo un diverbio, le parti sarebbero venute alle mani e secondo alcuni passanti, uno dei ragazzi avrebbe utilizzato il bastone dell’anziano signore per colpirlo al volto, prima di darsi alla fuga.

Per l’uomo è stato necessario l’intervento del 118 e il successivo trasporto in ospedale. La vicenda è avvenuta all’incrocio tra corso Federico II e vico Sant’Andrea dove ancora questa mattina sono visibili sulla scalinata le chiazze di sangue lasciate dal ferito. Sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine per cui non è chiaro se l’uomo abbia o meno presentato denuncia. Lo riporta quotidianodipuglia.