Incendio a San Giovanni Rotondo, alcuni cani perdono la vita

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “In queste settimane, abbiamo assistito ad una escalation di incendi molto pericolosi che hanno colpito non solo le nostre terre, ma anche zone molto vicine alle nostre abitazioni. L’ultimo ieri, in cui purtroppo hanno perso la vita degli amici a quattro zampe mentre per altri, fortunatamente, non è toccata la stessa sorte grazie all’intervento tempestivo di alcuni cittadini che sono riusciti a trarli in salvo.

Per questa vicenda sono in corso accertamenti per verificare le eventuali responsabilità e arrivare a capire fino in fondo come sia potuto succedere. Da parte mia c’è grande rammarico ma anche molta attenzione a seguirne l’evoluzione insieme ai carabinieri forestali e i vigili del fuoco, e darò il massimo per quanto è nella mia competenza. Questi atti vili continuano a imperversare come se non si capisse l’estrema pericolosità di quanto si mette in atto, volutamente e senza scrupoli. È difficile esprimere a parole la frustrazione e la rabbia che ho provato (e che tuttora provo) andando sul posto e vedendo cosa resta delle zone interessate e il pericolo che si corre ogni volta che succede una cosa del genere.

Non lo so. Continuo a chiedermi come sia possibile che qualcuno possa compiere simili gesti di distruzione. E continuo a non trovare risposta.